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CBN Ciência e Saúde

Covid: tire suas dúvidas sobre o aumento de testes positivos e a vacinação

Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 10:42

Publicado em 

14 nov 2022 às 10:42
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Canva
Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) mostram que a taxa de testes positivos para a Covid-19 cresceu 524% no último mês nos laboratórios do país. Com isso, no momento, cerca de 20% dos testes feitos nas unidades confirmam um diagnóstico para a doença, percentual que chegou a ser inferior a 7% há pouco tempo, ainda no início de outubro. O cenário de aumento da positividade já acende um alerta? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Ciência e Saúde". Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 14-11-22.mp3

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