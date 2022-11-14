Covid: tire suas dúvidas sobre o aumento de testes positivos e a vacinação

Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) mostram que a taxa de testes positivos para a Covid-19 cresceu 524% no último mês nos laboratórios do país. Com isso, no momento, cerca de 20% dos testes feitos nas unidades confirmam um diagnóstico para a doença, percentual que chegou a ser inferior a 7% há pouco tempo, ainda no início de outubro. O cenário de aumento da positividade já acende um alerta? Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Ciência e Saúde". Ouça a conversa completa!