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CBN Ciência e Saúde

Covid: saiba quantos dias manter de isolamento na atual fase da pandemia

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 11:40

Publicado em 

21 nov 2022 às 11:40
Covid-19 em crianças
Covid-19 em crianças Crédito: Canva
Medida adotada desde o início da pandemia, o isolamento dos contaminados ainda é fundamental para o controle da disseminação da Covid-19. A recomendação é de que a pessoa infectada fique reclusa assim que o primeiro sintoma se manifeste, mesmo que ainda não tenha um teste positivo para a doença. Mas, afinal, por quantos dias é necessário ficar isolado? Este é o tema em destaque nesta edição no "CBN Ciência e Saúde", com Ethel Maciel. De acordo com o procedimentos do Ministério da Saúde, cada caso deve ser avaliado individualmente, mas existe um documento oficial que padroniza procedimentos médicos e compila as principais informações sobre a evolução da doença no país, o Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19. Pelo guia, é possível saber quais são as orientações oficiais sobre as medidas sanitárias.
Uma das distinções feitas no documento é justamente entre isolamento e quarentena. Ambas são estratégias de saúde pública que “visam proteger a população e evitar a disseminação de doenças contagiosas, como a covid-19”, diz o texto do relatório. Enquanto o isolamento é a separação dos indivíduos infectados, quarentena é uma restrição coletiva da circulação de pessoas. "Para indivíduos com quadro de síndrome gripal – leve a moderado – com confirmação para covid-19 por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) ou que ainda não coletaram amostra biológica para investigação etiológica, as medidas de isolamento e precaução devem iniciar imediatamente e só podem ser suspensas após 10 dias da data de início dos sintomas", diz o documento. Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel, 
CBN Ciência e Saúde - 21-11-22.mp3

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