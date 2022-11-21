Covid: saiba quantos dias manter de isolamento na atual fase da pandemia

Medida adotada desde o início da pandemia, o isolamento dos contaminados ainda é fundamental para o controle da disseminação da Covid-19. A recomendação é de que a pessoa infectada fique reclusa assim que o primeiro sintoma se manifeste, mesmo que ainda não tenha um teste positivo para a doença. Mas, afinal, por quantos dias é necessário ficar isolado? Este é o tema em destaque nesta edição no "CBN Ciência e Saúde", com Ethel Maciel. De acordo com o procedimentos do Ministério da Saúde, cada caso deve ser avaliado individualmente, mas existe um documento oficial que padroniza procedimentos médicos e compila as principais informações sobre a evolução da doença no país, o Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19. Pelo guia, é possível saber quais são as orientações oficiais sobre as medidas sanitárias.
Uma das distinções feitas no documento é justamente entre isolamento e quarentena. Ambas são estratégias de saúde pública que “visam proteger a população e evitar a disseminação de doenças contagiosas, como a covid-19”, diz o texto do relatório. Enquanto o isolamento é a separação dos indivíduos infectados, quarentena é uma restrição coletiva da circulação de pessoas. "Para indivíduos com quadro de síndrome gripal – leve a moderado – com confirmação para covid-19 por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) ou que ainda não coletaram amostra biológica para investigação etiológica, as medidas de isolamento e precaução devem iniciar imediatamente e só podem ser suspensas após 10 dias da data de início dos sintomas", diz o documento. Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel,
CBN Ciência e Saúde - 21-11-22.mp3