Covid: saiba quantos dias manter de isolamento na atual fase da pandemia

Medida adotada desde o início da pandemia, o isolamento dos contaminados ainda é fundamental para o controle da disseminação da Covid-19. A recomendação é de que a pessoa infectada fique reclusa assim que o primeiro sintoma se manifeste, mesmo que ainda não tenha um teste positivo para a doença. Mas, afinal, por quantos dias é necessário ficar isolado? Este é o tema em destaque nesta edição no "CBN Ciência e Saúde", com Ethel Maciel. De acordo com o procedimentos do Ministério da Saúde, cada caso deve ser avaliado individualmente, mas existe um documento oficial que padroniza procedimentos médicos e compila as principais informações sobre a evolução da doença no país, o Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19. Pelo guia, é possível saber quais são as orientações oficiais sobre as medidas sanitárias.