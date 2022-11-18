Covid: entidades médicas fazem alerta sobre aumento de casos e defendem uso de máscara

Nesta semana a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgaram um boletim em que fazem um alerta para o aumento de casos de Covid-19 no país. Na nota, as instituições defendem a volta do uso de máscaras de proteção e pedem aquisição de mais doses de vacina para garantir o aumento da cobertura vacinal na população, incluindo todas as crianças de 6 meses a 5 anos, independente da presença de comorbidades.
O documento foi encaminhado para o Ministério da Saúde e para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Pelo menos em quatro estados da federação já se verifica com preocupação uma tendência de curva em aceleração importante de casos novos de infecção pelo SARS-COV-2 quando comparado com o mês anterior”, diz o documento. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN CIÊNCIA E SAÚDE - 18-11-22