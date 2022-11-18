Covid: entidades médicas fazem alerta sobre aumento de casos e defendem uso de máscara

Nesta semana a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgaram um boletim em que fazem um alerta para o aumento de casos de Covid-19 no país. Na nota, as instituições defendem a volta do uso de máscaras de proteção e pedem aquisição de mais doses de vacina para garantir o aumento da cobertura vacinal na população, incluindo todas as crianças de 6 meses a 5 anos, independente da presença de comorbidades.