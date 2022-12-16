Brasil tem explosão de casos de dengue em 2022; vivemos nova epidemia?

O Brasil registrou 978 mortes por dengue em 2022. O total acumulado neste ano até 5 de dezembro já supera o verificado em cada um dos últimos seis anos. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença, que vem atingindo todas as regiões e deve se manter nos primeiros meses de 2023. Se confirmadas as projeções, 2022 pode terminar como o ano mais mortal para a dengue no Brasil: o número de mortes pode ultrapassar 1 mil, algo nunca visto desde a década de 1980, quando a doença "ressurgiu" no país e começou a ser mais frequente, com ciclos de maior e menor intensidade. Tema para Ethel Maciel nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!