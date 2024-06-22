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CBN Vida Profissional

Vida pessoal e trabalho: por que encontrar o equilíbrio tem se tornado cada vez mais relevante?

Ouça a análise da comentarista Andrea Salsa

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 11:36

Publicado em 

22 jun 2024 às 11:36
Entrevista de emprego, vida profissional, gestão de crise
Entrevista de emprego, vida profissional, gestão de crise Crédito: Pexels
Dados do Relatório Mundial sobre Felicidade no Trabalho, levantados por uma plataforma de feedbacks e análise de funcionários, concluíram que, para a maior parte dos trabalhadores, a felicidade no ambiente de trabalho está relacionada ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Para os entrevistados, para aumentar a produtividade e colaborar para o crescimento das organizações é preciso criar ambientes harmoniosos. Nesta edição de “CBN Vida Profissional”, a comentarista Andrea Salsa explica por que a busca pelo equilíbrio dentro e fora do trabalho continua tão ativa. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 22-06-24

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