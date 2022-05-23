Tudo o que você precisa saber sobre uma reunião de trabalho

Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa traz como destaque o tema reunião de trabalho! Entre os pontos em destaque na conversa estão: o que faz uma reunião ser considerada "improdutiva"? Existe tempo limite para a duração de uma reunião? E quando ela acontece em modelo virtual que cuidados os gestores e empregados devem ter? A comentarista traz as dicas. "Já não se pode fazer reuniões, hoje, com o pensamento em modelos antigos", orienta. Ouça a conversa completa!