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CBN Vida Profissional

Tudo o que você precisa saber sobre uma reunião de trabalho

As explicações são da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 18:29

Publicado em 

23 mai 2022 às 18:29
Sala de reunião vazia
Sala de reunião vazia Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa traz como destaque o tema reunião de trabalho! Entre os pontos em destaque na conversa estão: o que faz uma reunião ser considerada "improdutiva"? Existe tempo limite para a duração de uma reunião? E quando ela acontece em modelo virtual que cuidados os gestores e empregados devem ter? A comentarista traz as dicas. "Já não se pode fazer reuniões, hoje, com o pensamento em modelos antigos", orienta. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 23-05-22

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