Trabalhar mais de 6h por dia pode atrapalhar produtividade?

Você sempre precisa de mais horas para terminar todas as suas tarefas do dia no trabalho, e ainda precisa estar online nas em horas restantes do seu expediente? Em geral, ou você passa o resto do tempo se sentindo mal por não estar produzindo ou você passa o dia procrastinando para finalizar as tarefas e acaba tendo que fazer até horas extras. No final das contas, você fica esgotado, não produz o suficiente e também não descansa? Tema nesta edição do "CBN Vida Profissional", com Andréa Salsa. Ouça a conversa completa!