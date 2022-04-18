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CBN Vida Profissional

Trabalhar mais de 6h por dia pode atrapalhar produtividade?

Ouça a conversa completa com Andréa Salsa!

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 19:07

Publicado em 

18 abr 2022 às 19:07
Startup, negócio, trabalho
trabalho Crédito: Pixabay
Você sempre precisa de mais horas para terminar todas as suas tarefas do dia no trabalho, e ainda precisa estar online nas em horas restantes do seu expediente? Em geral, ou você passa o resto do tempo se sentindo mal por não estar produzindo ou você passa o dia procrastinando para finalizar as tarefas e acaba tendo que fazer até horas extras. No final das contas, você fica esgotado, não produz o suficiente e também não descansa? Tema nesta edição do "CBN Vida Profissional", com Andréa Salsa. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 18-04-22.mp3

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