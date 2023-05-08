Top 5: os principais erros cometidos pelos líderes das organizações

Ser um líder de sucesso não é tarefa fácil! Gerenciar pessoas, definir metas, delegar tarefas, manter-se atualizado e inspirar seus liderados são apenas alguns dos desafios enfrentados diariamente por quem ocupa essa posição. Pensando nisso, nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa explica quais são as cinco falhas mais comuns nos líderes. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 08-05-23
Os cinco principais erros:
- Aceitar cargo de liderança sem está preparado
- Quando a pessoa assume o cargo, achar que não mais precisa de se desenvolver enquanto líder, aperfeiçoar
- "Abandonar" o time: quando a equipe está com algum problema, o líder acha que não tem a ver com o que acontece, se isenta
- Desconsiderar o fator humano como elemento-chave dentro do trabalho da organização
- O líder assume, mas não conhece o próprio negócio!