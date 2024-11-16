Sucessão em empresa familiar: quais os principais dilemas?

Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa analisa os principais dilemas da sucessão em empresas familiares. Muitas vezes esse processo, sem a devida organização e planejamento, pode trazer conflitos e disputas entre os herdeiros, levando, até mesmo, ao fim do negócio. Então, como conduzir a mudança do bastão dos negócios da família com diálogo e sem rupturas? Em algumas situações pode até ser difícil, mas não impossível. Existem várias opções no caminho de uma sucessão empresarial familiar. Ouça a conversa completa!