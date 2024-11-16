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Sucessão em empresa familiar: quais os principais dilemas?

Visão geral do negócio da família, reconhecimento da história e ter a mente aberta fazem parte do processo sucessório

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 12:07

Publicado em 

16 nov 2024 às 12:07
Por que a transmissão de herança ainda é tão pouco discutida?
Sucessão em empresa familiar: é precisa enfrentar os dilemas e resolver as diferenças Crédito: Freepik
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa analisa os principais dilemas da sucessão em empresas familiares. Muitas vezes esse processo, sem a devida organização e planejamento, pode trazer conflitos e disputas entre os herdeiros, levando, até mesmo, ao fim do negócio. Então, como conduzir a mudança do bastão dos negócios da família com diálogo e sem rupturas? Em algumas situações pode até ser difícil, mas não impossível. Existem várias opções no caminho de uma sucessão empresarial familiar. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional – 18.45s – 16-11-24.mp3

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