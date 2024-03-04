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Saúde mental: o principal desafio para lideranças em 2024

Ouça as análises da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 04 de Março de 2024 às 16:52

Publicado em 

04 mar 2024 às 16:52
Saúde mental no trabalho
Saúde mental no trabalho Crédito: Pexels
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa analisa o relatório "Tendências Gestão de Pessoas 2024" da consultoria Great Place To Work (GPTW). O material, que já está em sua sexta edição, reúne os principais desafios que líderes e liderados enfrentaram no ano de 2023. No topo da lista, o tópico "saúde mental" representou 36,9% dos problemas enfrentados pelas equipes no último ano. Comunicação interna, desenvolvimento e capacitação da liderança, adoção de novos formatos e engajamento também são alguns obstáculos. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 04-03-24

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