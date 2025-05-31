Saiba quais são as tendências de gestão de pessoas em 2025

Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa fala sobre as tendências de gestão de pessoas em 2025: diversidade e inclusão; ESG e sustentabilidade; saúde mental (liderança esgotada); desenvolvimento de pessoas (capacidade de resolver problemas complexos, liderar, influenciar e ter resiliência; adequação aos formatos de trabalho remoto e presencial; revisão de benefícios; e inovação e tecnologia.Ouça a conversa completa e entenda!