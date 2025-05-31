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CBN Vida Profissional

Saiba quais são as tendências de gestão de pessoas em 2025

Ouça a análise da comentarista Andrea Salsa

Publicado em 31 de Maio de 2025 às 11:50

Publicado em 

31 mai 2025 às 11:50
Gestão de pessoas
Gestão de pessoas Crédito: Pexels
Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa fala sobre as tendências de gestão de pessoas em 2025: diversidade e inclusão; ESG e sustentabilidade; saúde mental (liderança esgotada); desenvolvimento de pessoas (capacidade de resolver problemas complexos, liderar, influenciar e ter resiliência; adequação aos formatos de trabalho remoto e presencial; revisão de benefícios; e inovação e tecnologia.Ouça a conversa completa e entenda!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 12.18s - 31-05-25.mp3

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