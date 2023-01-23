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CBN Vida Profissional

Rir pode melhorar a produtividade no trabalho; entenda

Quem explica é a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 17:53

Publicado em 

23 jan 2023 às 17:53
Sorriso, dentes, ortodontia
Sorriso Crédito: Stockbyte/Photo Images
Pesquisas científicas mostram que rir, por apenas um minuto por dia, já reduz o estresse, alivia a dor, diminui a pressão arterial, estimula o sistema imunológico e clareia a sua visão mental. E o o sorrir também impacta no ambiente profissional. Isso mesmo! O hábito leva a uma maior satisfação no trabalho, mais engajamento, produtividade, retenção e resultados financeiros da empresa. Pesquisas recentes defendem a ideia de tratar o riso como bem-estar, não apenas como uma saída para o entretenimento. Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 23-01-23

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