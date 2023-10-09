'Quiet ambition': Nem todo mundo quer ser líder!

Nesta edição de CBN Vida Profissional , a comentarista Andréa Salsa traz uma reflexão importante: nem todo mundo quer ser líder. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Visier, em agosto de 2023, apenas 4% dos trabalhadores estadunidenses consideram que ser promovido a um cargo de alto escalão é um objetivo importante na carreira.

Segundo um relatório elaborado pela revista Forbes, 2023 é considerado o ano da ambição silenciosa, tendência que considera que é mais importante ter saúde mental e física do que subir na escada corporativa. Durante o bate-papo, Andréa explica os motivos por trás dessa mudança de prioridade profissional e os impactos no mercado de trabalho. Ouça a conversa completa!