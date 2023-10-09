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'Quiet ambition': Nem todo mundo quer ser líder!

Ouça as análises da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 18:04

Publicado em 

09 out 2023 às 18:04
Lideranças
Lideranças Crédito: Pexels
Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz uma reflexão importante: nem todo mundo quer ser líder. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Visier, em agosto de 2023, apenas 4% dos trabalhadores estadunidenses consideram que ser promovido a um cargo de alto escalão é um objetivo importante na carreira.
Segundo um relatório elaborado pela revista Forbes, 2023 é considerado o ano da ambição silenciosa, tendência que considera que é mais importante ter saúde mental e física do que subir na escada corporativa. Durante o bate-papo, Andréa explica os motivos por trás dessa mudança de prioridade profissional e os impactos no mercado de trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 09-10-23

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