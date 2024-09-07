Qualidade de vida e inovação: características do mercado de trabalho de Vitória!

Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa presta sua homenagem aos 473 anos de Vitória e destaca características singulares do mercado de trabalho na capital capixaba. Qualidade de vida, inovação e ambiência são alguns dos diferenciais da Ilha do Mel para atrair e engajar novos talentos. Ainda como forma de celebrar Vitória e seus representantes, Salsa cita alguns profissionais e empresas que ajudam a impulsionar o Espírito Santo para o mundo. Ouça a conversa completa!