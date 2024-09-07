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CBN Vida Profissional

Qualidade de vida e inovação: características do mercado de trabalho de Vitória!

Saiba mais sobre alguns profissionais e empresas que ajudam a impulsionar o Espírito Santo para o mundo

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 12:08

Publicado em 

07 set 2024 às 12:08
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Ilha do Frade - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Vista aérea de Vitória Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa presta sua homenagem aos 473 anos de Vitória e destaca características singulares do mercado de trabalho na capital capixaba. Qualidade de vida, inovação e ambiência são alguns dos diferenciais da Ilha do Mel para atrair e engajar novos talentos. Ainda como forma de celebrar Vitória e seus representantes, Salsa cita alguns profissionais e empresas que ajudam a impulsionar o Espírito Santo para o mundo. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 07-09-024.mp3

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