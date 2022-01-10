Qual é a diferença entre 'coaching', 'mentoring', e terapia

Coaching, mentoring, treinamento Crédito: Freepik

Na última semana, o coach Pablo Marçal colocou em risco 32 pessoas ao subir até o topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, sem treinamento ou equipamentos adequados. Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, ele se autointitula nas redes sociais como um 'coach' capaz de mostrar para as pessoas qual o caminho para ter uma vida de sucesso.

Para convencer os 'coachees', como são chamados seus clientes, Marçal aposta na retórica de tom religioso e propõe uma atividade que exige um sacrifício, que promete "destravar" capacidades de superação em cada participante. Em uma "metáfora" da vida real, ele decidiu levar 67 pessoas, para subir uma montanha – uma espécie de treinamento para "subir na vida".

Pensando nisso, nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa alerta para os cuidados ao pedir ajuda profissional na carreira e na vida. Você sabia, por exemplo, que 'coaching', terapia e 'mentoring' não são a mesma coisa? Ouça: