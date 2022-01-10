Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

Qual é a diferença entre 'coaching', 'mentoring', e terapia

Ouça a consultora de pessoas e professora Andréa Salsa

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:28

Publicado em 

10 jan 2022 às 16:28
Coaching, mentoring, treinamento
Coaching, mentoring, treinamento Crédito: Freepik
Na última semana, o coach Pablo Marçal colocou em risco 32 pessoas ao subir até o topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, sem treinamento ou equipamentos adequados. Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, ele se autointitula nas redes sociais como um 'coach' capaz de mostrar para as pessoas qual o caminho para ter uma vida de sucesso.
Para convencer os 'coachees', como são chamados seus clientes, Marçal aposta na retórica de tom religioso e propõe uma atividade que exige um sacrifício, que promete "destravar" capacidades de superação em cada participante. Em uma "metáfora" da vida real, ele decidiu levar 67 pessoas, para subir uma montanha – uma espécie de treinamento para "subir na vida".
Pensando nisso, nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa alerta para os cuidados ao pedir ajuda profissional na carreira e na vida. Você sabia, por exemplo, que 'coaching', terapia e 'mentoring' não são a mesma coisa? Ouça:
CBN Vida Profissional - 10/01/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados