Quais são os maiores desafios na gestão de empresas familiares?

Nesta edição do "CBN Vida Profissional", Andréa Salsa aborda o tema empresas familiares. Quais são os desafios de convivência e as dificuldades para sucessão nesse tipo de empresa? Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 18-07-22
Publicado em 18 de Julho de 2022 às 17:27
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