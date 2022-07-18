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Quais são os maiores desafios na gestão de empresas familiares?

Ouça a conversa completa com Andréa Salsa!

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 17:27

Publicado em 

18 jul 2022 às 17:27
Empresa, negócios, inovação
Empresa, negócios, inovação Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Vida Profissional", Andréa Salsa aborda o tema empresas familiares. Quais são os desafios de convivência e as dificuldades para sucessão nesse tipo de empresa? Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 18-07-22

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