Quais os principais desafios e oportunidades das lideranças brasileiras?

Nesta edição do CBN Vida Profissional , a comentarista Andréa Salsa desdobra uma pesquisa de liderança brasileira. O documento faz uma avaliação 360º do contexto atual e busca pontuar os principais desafios e oportunidades que os líderes brasileiros encontram em suas gestões.

Dos cinco tópicos avaliados, três competências receberam as melhores notas: Colaboração, Segurança Psicológica e Auto liderança, o que indica que esses são os pontos fortes das lideranças brasileiras. As competências Agilidade e Desenvolvimento de Pessoas receberam as menores notas e, por isso, são pilares que apresentam maiores oportunidades. Ouça a conversa completa!