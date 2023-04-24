Postar no TikTok pedido de demissão vira moda entre jovens; entenda o fenômeno profissional

Anos depois do início da Grande Demissão (a tendência que levou um grande número de profissionais americanos a deixar seus empregos durante a pandemia de covid-19), funcionários de empresas continuam a se demitir em massa. Muitos deles ainda enviam seus pedidos de demissão para os patrões por e-mail, mas os trabalhadores mais jovens vêm cada vez mais adotando uma tática diferente: eles se demitem ao vivo, por vídeo.
Um vídeo de funcionários do McDonald's no Reino Unido se demitindo no meio do expediente viralizou em julho de 2021. Agora, o TikTok está repleto de usuários que compartilham vídeos em tempo real do momento em que eles dizem aos seus chefes: "eu me demito". Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa aborda o tema das redes sociais como forma de denúncia. O que empregados e empregadores devem ficar atentos? Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 24-04-23