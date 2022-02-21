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Pejotização: entenda o que é flexibilização e o que é precarização do trabalho

AS explicações são da consultora de pessoas e professora Andréa Salsa

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:19

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:19
Entrevista de emprego, trabalho, líder e liderado, chefe e empregado
Entrevista de emprego, trabalho, líder e liderado, chefe e empregado Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Vida Profissional, o assunto é pejotização! O termo se refere à contratação de um colaborador como pessoa jurídica por uma empresa para a prestação de serviços. A pejotização é uma estratégia de flexibilização dos modelos do contrato de trabalho, mas também pode ser um instrumento de precarização das condições de trabalho. Como identificar essa linha e quais cuidados devem ser tomados pelas lideranças empresariais? Quem responde é Andréa Salsa. Ouça:
CBN Vida Profissional - 21/02/2022

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