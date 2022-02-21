Pejotização: entenda o que é flexibilização e o que é precarização do trabalho

Nesta edição do CBN Vida Profissional, o assunto é pejotização! O termo se refere à contratação de um colaborador como pessoa jurídica por uma empresa para a prestação de serviços. A pejotização é uma estratégia de flexibilização dos modelos do contrato de trabalho, mas também pode ser um instrumento de precarização das condições de trabalho. Como identificar essa linha e quais cuidados devem ser tomados pelas lideranças empresariais? Quem responde é Andréa Salsa. Ouça: