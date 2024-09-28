CEO: Os reais desafios das mulheres no mercado de trabalho

A fala do empresário mineiro Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi e presidente da G4 Educação, de que seria contra a sua mulher ocupar o cargo de CEO em uma empresa, provocou muita polêmica nas redes sociais, ao ponto dele voltar atrás e em uma outra publicação pedir desculpas pelas declarações. Mulheres, empresárias ou não, se revoltaram com a fala polêmica de Tallis Gomes: "Deus me livre de mulher CEO". Ele ainda justificou que uma pessoa na posição de CEO, como ele, passa por muito estresse e pressão e que, fisicamente, o profissional fica muito abalado. Também disse que as executivas passam por uma “masculinização que invariavelmente vai colocar o lar em quarto plano". Este é o assunto deste sábado (27) do quadro CBN Vida Profissional, com Andrea Salsa.