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CBN Vida Profissional

CEO: Os reais desafios das mulheres no mercado de trabalho

Ouça a participação da comentarista Andrea Salsa

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 11:39

Publicado em 

28 set 2024 às 11:39
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Mulher no mercado de trabalho (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)[Edicase] (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) Crédito:
A fala do empresário mineiro Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi e presidente da G4 Educação, de que seria contra a sua mulher ocupar o cargo de CEO em uma empresa, provocou muita polêmica nas redes sociais, ao ponto dele voltar atrás e em uma outra publicação pedir desculpas pelas declarações. Mulheres, empresárias ou não, se revoltaram com a fala polêmica de Tallis Gomes: "Deus me livre de mulher CEO". Ele ainda justificou que uma pessoa na posição de CEO, como ele, passa por muito estresse e pressão e que, fisicamente, o profissional fica muito abalado. Também disse que as executivas passam por uma “masculinização que invariavelmente vai colocar o lar em quarto plano". Este é o assunto deste sábado (27) do quadro CBN Vida Profissional, com Andrea Salsa. 
CBN VIDA PROFISSIONAL - 18.46s - 28-09-24.mp3

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