Os cuidados com a imagem profissional e o uso das redes sociais; entenda a relação

Sabe aquela máxima que uma imagem vale mais que mil palavras? Essa expressão se encaixa perfeitamente quando nos referimos à maior vitrine virtual da atualidade: as redes sociais. Afinal, o que expressamos no mundo online reflete o que somos e o que pensamos enquanto pessoas, profissionais e cidadãos no mundo real. Definitivamente, não existe separação entre a imagem pessoal da profissional nas redes e isso conta muito em processos seletivos realizados por pequenas e grandes empresas. Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!