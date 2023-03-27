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Redes Sociais

CBN Vida Profissional

Os cuidados com a imagem profissional e o uso das redes sociais; entenda a relação

Ouça a conversa completa com a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 27 de Março de 2023 às 17:37

Publicado em 

27 mar 2023 às 17:37
Redes sociais - candidatos buscam mais visibilidade junto ao eleitor
Redes sociais Crédito: Pixabay
Sabe aquela máxima que uma imagem vale mais que mil palavras? Essa expressão se encaixa perfeitamente quando nos referimos à maior vitrine virtual da atualidade: as redes sociais. Afinal, o que expressamos no mundo online reflete o que somos e o que pensamos enquanto pessoas, profissionais e cidadãos no mundo real. Definitivamente, não existe separação entre a imagem pessoal da profissional nas redes e isso conta muito em processos seletivos realizados por pequenas e grandes empresas. Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 27-03-23

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