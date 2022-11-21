O uso de medicamentos no desempenho profissional: especialista alerta para os riscos

Nas primeiras horas da madrugada, o nome de um medicamento costuma virar assunto frequente nas redes sociais: zolpidem. Desenvolvido para tratar a insônia, o remédio virou um queridinho no Brasil, principalmente entre os mais jovens — preocupando autoridades devido aos seus efeitos colaterais e quadros de dependência. Tudo isso levantou um debate de saúde pública e também sobre mercado profissional. Performance profissional sustentada por uso de medicamentos: tema para esta edição do CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa. Ouça a conversa completa!