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CBN Vida Profissional

O uso de medicamentos no desempenho profissional: especialista alerta para os riscos

Ouça a conversa completa com a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 17:52

Publicado em 

21 nov 2022 às 17:52
Remédio, pílula, medicamento, farmácia
Remédio, pílula, medicamento, farmácia Crédito: Freepik
Nas primeiras horas da madrugada, o nome de um medicamento costuma virar assunto frequente nas redes sociais: zolpidem. Desenvolvido para tratar a insônia, o remédio virou um queridinho no Brasil, principalmente entre os mais jovens — preocupando autoridades devido aos seus efeitos colaterais e quadros de dependência. Tudo isso levantou um debate de saúde pública e também sobre mercado profissional. Performance profissional sustentada por uso de medicamentos: tema para esta edição do CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 21-11-22

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