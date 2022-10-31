Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

O que vulnerabilidade tem a ver com uma carreira de sucesso?

A análise é da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 18:13

Publicado em 

31 out 2022 às 18:13
Emprego, mercado de trabalho
Mercado de trabalho Crédito: Pixabay
O mito do "super-herói" não nos serve mais. E essa talvez seja uma das maiores lições dos últimos anos, em meio à pandemia, guerra na Ucrânia e crise econômica. Um estudo de 2021 com mais de 12 mil funcionários ao redor do mundo, feito pela organização sem fins lucrativos Catalyst, indicou que quanto mais os gestores são abertos e demonstram vulnerabilidade, mais as pessoas estão dispostas a se dedicar no trabalho. No entanto, apenas 39% afirmam que o líder mostra com frequência abertura, e apenas 24% veem demonstrações de vulnerabilidade. Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 31-10-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados