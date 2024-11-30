O que faz os brasileiros pedirem demissão? Entenda principais motivos!

Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa analisa os resultados de uma pesquisa virtual, feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que reúne os principais motivos que levam os brasileiros a pedirem demissão. Das mais de 53 mil pessoas entrevistadas, a maioria pediu demissão por já ter outro emprego em vista. Uma grande parte também resolveu deixar o atual cargo por estar desmotivada com o salário. Ouça a conversa completa e entenda todos os motivos!