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CBN Vida Profissional

O que faz os brasileiros pedirem demissão? Entenda principais motivos!

Ouça os comentários de Andréa Salsa

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 11:43

Publicado em 

30 nov 2024 às 11:43
Imagem Edicase Brasil
Mais brasileiros pedem demissão Crédito: prostock-studio | Shutterstock
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa analisa os resultados de uma pesquisa virtual, feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que reúne os principais motivos que levam os brasileiros a pedirem demissão. Das mais de 53 mil pessoas entrevistadas, a maioria pediu demissão por já ter outro emprego em vista. Uma grande parte também resolveu deixar o atual cargo por estar desmotivada com o salário. Ouça a conversa completa e entenda todos os motivos!
CBN - CBN VIDA PROFISSIONAL - 17.53s - 30-11-24.mp3

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