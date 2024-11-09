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CBN Vida Profissional

O paradoxo do mercado de trabalho: afinal, falta trabalhador ou "bons" trabalhos?

Ouça a participação da comentarista Andrea Salsa

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 12:03

Publicado em 

09 nov 2024 às 12:03
Brasil à beira de apagão de mão de obra qualificada
Brasil à beira de apagão de mão de obra qualificada Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa traz como destaque o cenário no mercado de trabalho atualmente. Afinal, existe um paradoxo de falta de trabalhador ou de "bons" trabalhos? No Brasil, a falta de mão de obra é um problema que afeta diversas profissões: em junho de 2024, 40% das 231 principais profissões tinham indícios de escassez de mão de obra. A falta de mão de obra qualificada é um problema constante na construção civil e nos serviços. No comércio, o elevado custo da mão de obra é um problema recorrente. O que, afinal, acontece no mercado? Ouça a conversa completa! 
CBN VIDA PROFISSIONAL - 16.17s - 09-11-24.mp3

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