O paradoxo do mercado de trabalho: afinal, falta trabalhador ou "bons" trabalhos?

Nesta edição do "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa traz como destaque o cenário no mercado de trabalho atualmente. Afinal, existe um paradoxo de falta de trabalhador ou de "bons" trabalhos? No Brasil, a falta de mão de obra é um problema que afeta diversas profissões: em junho de 2024, 40% das 231 principais profissões tinham indícios de escassez de mão de obra. A falta de mão de obra qualificada é um problema constante na construção civil e nos serviços. No comércio, o elevado custo da mão de obra é um problema recorrente. O que, afinal, acontece no mercado? Ouça a conversa completa!