O mundo mudou: o que é experiência ou obsolescência no mercado de trabalho?

O mundo mudou - e continua mudando - e quem é você no mercado de trabalho nesses novos momentos? Nesta edição do "CBN Vida Profissional", Andréa Salsa aborda o assunto da experiência e obsolescência no mercado. Qual o perfil do profissional procurado pelas empresas? Até que ponto um profissional pode ser considerado "experiente" ou encontra-se obsoleto? Entre os pontos em destaque Andréa aponta, por exemplo, que em dois anos da pandemia da Covid-19 as relações de trabalho foram modificadas de forma significativa. Você percebeu ou ficou pra "trás"? Ouça a análise completa!