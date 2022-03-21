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O mundo mudou: o que é experiência ou obsolescência no mercado de trabalho?

Confira a conversa com Andréa Salsa

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:23

Publicado em 

21 mar 2022 às 18:23
Mercado de trabalho
Mercado de trabalho Crédito: Pixabay
O mundo mudou - e continua mudando - e quem é você no mercado de trabalho nesses novos momentos? Nesta edição do "CBN Vida Profissional", Andréa Salsa aborda o assunto da experiência e obsolescência no mercado. Qual o perfil do profissional procurado pelas empresas? Até que ponto um profissional pode ser considerado "experiente" ou encontra-se obsoleto? Entre os pontos em destaque Andréa aponta, por exemplo, que em dois anos da pandemia da Covid-19 as relações de trabalho foram modificadas de forma significativa. Você percebeu ou ficou pra "trás"? Ouça a análise completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 21-03-22

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