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CBN Vida Profissional

O futuro do trabalho é flexível?

Ouça a análise da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 11:33

Publicado em 

26 out 2024 às 11:33
Trabalho em home office
Trabalho em home office Crédito: Pixabay
Ao longo desses anos, a pandemia mudou as formas de trabalho. Apesar de não haver uma fórmula mágica para todas as organizações, algumas práticas se destacam. Entre elas, a maior flexibilidade nas relações entre os profissionais e as empresas. Nesse cenário, o ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil em 2024, publicado na revista Época e elaborado pelo GPTW, mostra a consolidação do modelo híbrido, adotado por 81% das campeãs. O estudo também revela que algumas ganhadoras estão flexibilizando o número de horas de trabalho por dia: 30% implantaram a jornada de trabalho reduzida, cortando algumas horas por dia – como a tarde de sexta-feira – ou adotando até mesmo a semana de quatro dias. Nesta edição do "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa aborda o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 26-10-24

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