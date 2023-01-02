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Não é só dinheiro: 'salário emocional' é muito além da remuneração

Ouça a conversa completa com a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 17:45

Publicado em 

02 jan 2023 às 17:45
Bem-estar emocional no trabalho
Bem-estar emocional no trabalho Crédito: Pixabay
O tema em destaque nesta edição do CBN Vida Profissional, com a comentarista Andréa Salsa, é o chamado "salário emocional". Trabalhar em um ambiente de apoio e acolhimento foi citado como prioridade nos objetivos de carreira de 70% dos líderes e 66% dos liderados entre 800 profissionais que participaram de uma pesquisa divulgada em outubro pela empresa de recrutamento Robert Half. Essa busca por maior bem-estar emocional, que já vinha acontecendo desde a entrada dos profissionais da geração Y no mercado de trabalho, foi impulsionada pelas transformações que ocorreram no mundo corporativo devido à pandemia de covid-19. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 02-01-23

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