Mulheres são demitidas na volta da licença-maternidade; especialista discute cenário

De acordo com um estudo realizado pelo portal Empregos.com.br, que ouviu 273 mães entre 18 e 45 anos, mais da metade das mulheres (56,4%) já foi demitida ou conhece outra mulher que foi desligada após voltar da licença-maternidade. O cenário, assim é de muitas que se deparam com a temida demissão e dificuldade em voltar para o mercado. Empregadores focam na alegação de "perdas" que terão com as futuras mães. Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa aborda o assunto. O mercado de trabalho fecha portas para grávidas e mães? Ouça a conversa completa!