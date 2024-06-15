"Mentirinhas" no currículo: saiba como o RH identifica irregularidades dos candidatos

Atire a primeira pedra quem nunca preencheu o currículo e aumentou as habilidades em determinada área. Seja nos conhecimentos de Excel ou na fluência de uma língua estrangeira, essas mentirinhas "inofensivas" podem ser - e na maioria das vezes são - descobertas pelo RH da empresa. Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa explica como consultorias especializadas e o uso da tecnologia ajudam a identificar inconsistências nos currículos. Ouça a conversa completa!