Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

"Mentirinhas" no currículo: saiba como o RH identifica irregularidades dos candidatos

Ouça os comentários de Andréa Salsa

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 12:08

Publicado em 

15 jun 2024 às 12:08
Currículo
Currículo Crédito: Pexels
Atire a primeira pedra quem nunca preencheu o currículo e aumentou as habilidades em determinada área. Seja nos conhecimentos de Excel ou na fluência de uma língua estrangeira, essas mentirinhas "inofensivas" podem ser - e na maioria das vezes são - descobertas pelo RH da empresa. Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa explica como consultorias especializadas e o uso da tecnologia ajudam a identificar inconsistências nos currículos. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Profissional - 15-06-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados