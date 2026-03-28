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Luto corporativo: como lidar com a dor e o sofrimento dos colaboradores?

Ouça detalhes na participação da comentarista Andrea Salsa e da psicóloga Mariana Clark

Publicado em 28 de Março de 2026 às 12:15

Publicado em 

28 mar 2026 às 12:15
Luto, tristeza, solidão
Luto, tristeza, solidão Crédito: Pexels
No quadro CBN Vida Profissional deste sábado (28), a comentarista Andrea Salsa debate o luto corporativo ao lado da especialista em saúde mental organizacional, Mariana Clark. Quais são as ações e os benefícios de uma boa gestão do luto? 
Psicóloga com mais de vinte anos de experiência na área de recursos humanos, Mariana Clark se especializou no cuidado com a saúde mental no contexto organizacional. Desde 2020, ela aborda particularmente a gestão do luto no ambiente empresarial e, agora, compartilha sua expertise com o público em Lutos corporativos, seu primeiro livro. Na obra, Mariana oferece um cuidadoso guia de possibilidades de acolhimento que vão além de rasos discursos motivacionais e indica as melhores formas de lidar com diferentes tipos de luto — sejam eles ocasionados por morte, divórcio, doença ou mudanças drásticas de vida. Ouça a conversa completa. 
CBN Vida Profissional - 28-03-26

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