Luto corporativo: como lidar com a dor e o sofrimento dos colaboradores?

No quadro CBN Vida Profissional deste sábado (28), a comentarista Andrea Salsa debate o luto corporativo ao lado da especialista em saúde mental organizacional, Mariana Clark. Quais são as ações e os benefícios de uma boa gestão do luto?

Psicóloga com mais de vinte anos de experiência na área de recursos humanos, Mariana Clark se especializou no cuidado com a saúde mental no contexto organizacional. Desde 2020, ela aborda particularmente a gestão do luto no ambiente empresarial e, agora, compartilha sua expertise com o público em Lutos corporativos, seu primeiro livro. Na obra, Mariana oferece um cuidadoso guia de possibilidades de acolhimento que vão além de rasos discursos motivacionais e indica as melhores formas de lidar com diferentes tipos de luto — sejam eles ocasionados por morte, divórcio, doença ou mudanças drásticas de vida. Ouça a conversa completa.