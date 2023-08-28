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'Job hopping': vantagens e riscos para empregados e empregadores

Quem analisa o assunto é a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 18:14

Publicado em 

28 ago 2023 às 18:14
Currículo, emprego
Currículo, emprego Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa fala sobre um novo fenômeno que vem sendo observado no mercado de trabalho. A tendência em mudar de trabalho com frequência é conhecida como o “job hopping”, algo como “salta-emprego” na tradução para o português. Os “job hoppers” são mais prevalentes entre a Geração Z, das pessoas que nasceram entre o fim da década de 1990 e 2010. Entenda melhor as vantagens e riscos para empregados e empregadores. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 28-08-23

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