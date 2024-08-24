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Honestidade e respeito: as lições que Sílvio Santos deixa para o mundo profissional

Apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) faleceu no dia 17 de agosto e deixa um legado de décadas de TV

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 12:18

Publicado em 

24 ago 2024 às 12:18
Sílvio Santos, apresentador e empresário
Sílvio Santos, apresentador e empresário Crédito: Divulgação
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa celebra a trajetória de Silvio Santos, apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que faleceu no dia 17 de agosto. Durante o bate-papo, a comentarista reflete quais as lições sobre o mundo profissional que Senor Abravanel deixa. Honestidade, diversidade e respeito marcam os quase 60 anos em que o criador de um dos maiores grupos de comunicação do país esteve presente nas telinhas dos brasileiros. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 24-08-24

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