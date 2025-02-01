Home office e filhos: como conciliar o trabalho e a parentalidade

O começo de ano costuma ser semelhante para a maioria dos pais e responsáveis: é período de readaptação dos filhos à rotina escolar. Durante os dias primeiros dias de aula, os adultos podem enfrentar certa dificuldade para ajustar a rotina e dar a devida atenção aos pequenos, sem deixar o trabalho de lado. Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andrea Salsa explica a importância de um bom planejamento para conciliar a paternidade e o trabalho. Ouça a conversa completa!