Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

Home office e filhos: como conciliar o trabalho e a parentalidade

Durante os dias primeiros dias de aula, os adultos podem enfrentar certa dificuldade para ajustar a rotina e dar a devida atenção aos pequenos

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 12:08

Publicado em 

01 fev 2025 às 12:08
Trabalho em home office
Trabalho em home office Crédito: Pixabay
O começo de ano costuma ser semelhante para a maioria dos pais e responsáveis: é período de readaptação dos filhos à rotina escolar. Durante os dias primeiros dias de aula, os adultos podem enfrentar certa dificuldade para ajustar a rotina e dar a devida atenção aos pequenos, sem deixar o trabalho de lado. Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andrea Salsa explica a importância de um bom planejamento para conciliar a paternidade e o trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Vida Profissional - 01-02-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES
​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados