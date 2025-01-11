Globo de Ouro: lições de carreira com Fernanda Torres

Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa mostra quais lições podemos tirar da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025, no último domingo (5). Aprendizado contínuo, planejamento estratégico, trabalho em equipe e paciência são algumas das palavras-chave da conversa de hoje. "É um exemplo de como aprender com experiências anteriores — sejam erros ou acertos — é essencial. Houve um trabalho estratégico para aumentar a visibilidade da obra, incluindo participações em eventos internacionais, sessões especiais e networking com críticos e jurados", destaca. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Vida Profissional 2 - 11-01-25.mp3