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CBN Vida Profissional

Globo de Ouro: lições de carreira com Fernanda Torres

Entenda todos os pontos com a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 12:05

Publicado em 

11 jan 2025 às 12:05
Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro 2025 de melhor atriz de Drama
Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro 2025 de melhor atriz de Drama Crédito: Reuters
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa mostra quais lições podemos tirar da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025, no último domingo (5). Aprendizado contínuo, planejamento estratégico, trabalho em equipe e paciência são algumas das palavras-chave da conversa de hoje. "É um exemplo de como aprender com experiências anteriores — sejam erros ou acertos — é essencial. Houve um trabalho estratégico para aumentar a visibilidade da obra, incluindo participações em eventos internacionais, sessões especiais e networking com críticos e jurados", destaca. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Vida Profissional 2 - 11-01-25.mp3

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