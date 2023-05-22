Felicidade também é responsabilidade de uma empresa?

O Grupo Heineken anunciou a criação da Diretoria de Felicidade. A iniciativa acontece para estruturar ações que já aconteciam na companhia, como a medição do nível de felicidade dos 14.000 funcionários no Brasil. Ser feliz em seu ambiente de trabalho nunca foi um tema tão crucial. A felicidade no trabalho precisa ser enxergada e aplicada como uma preocupação genuína, e não como uma mera obrigação. Não se pode mais pensar em uma empresa apenas como um ambiente profissional, seja em casa ou em um espaço designado, é no trabalho onde as pessoas passam a maior parte do dia. Mas de quem é essa responsabilidade? Do empregador ou do empregado? Andréa Salsa explica nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!