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Felicidade também é responsabilidade de uma empresa?

Quem explica é a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 17:55

Publicado em 

22 mai 2023 às 17:55
Bem-estar emocional no trabalho
Bem-estar emocional no trabalho Crédito: Pixabay
O Grupo Heineken anunciou a criação da Diretoria de Felicidade. A iniciativa acontece para estruturar ações que já aconteciam na companhia, como a medição do nível de felicidade dos 14.000 funcionários no Brasil. Ser feliz em seu ambiente de trabalho nunca foi um tema tão crucial. A felicidade no trabalho precisa ser enxergada e aplicada como uma preocupação genuína, e não como uma mera obrigação. Não se pode mais pensar em uma empresa apenas como um ambiente profissional, seja em casa ou em um espaço designado, é no trabalho onde as pessoas passam a maior parte do dia. Mas de quem é essa responsabilidade? Do empregador ou do empregado? Andréa Salsa explica nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 22-05-23

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