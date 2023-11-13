Falta pouco para o ano acabar: o que o futuro do trabalho nos reserva?

Reta final do ano e perspectivas para o mercado de trabalho. Intitulado como “Dicotomias no futuro do trabalho”, um estudo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), Grupo Stefanini, Talenses Group e MIT Sloan Review Brasil, se propôs a avaliar os diferentes graus de concordância das pessoas e em relação a assuntos que permeiam o futuro do trabalho e como os gestores podem tomar decisões mais estratégicas em meio a tantas incertezas. É sobre esse assunto que a comentarista Andréa Salsa fala sobre o assunto nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!