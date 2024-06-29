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CBN Vida Profissional

Existe um momento certo para deixar o emprego?

Ouça a conversa com Andréa Salsa

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 12:18

Publicado em 

29 jun 2024 às 12:18
Pedir ou não demissão? Eis a questão!
Pedir ou não demissão? Eis a questão! Crédito: Pexels
Muitos motivos levam uma pessoa a deixar um emprego: questões de saúde, recomeço na carreira, migração para outra área profissional, oportunidade de crescimento financeiro... Entender, porém, quando é o momento certo para sair do atual cargo não é tão fácil assim.
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa explica o que leva uma pessoa a querer deixar o emprego e se há momento certo para tomar a decisão. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Vida Profissional - 29-06-24.mp3

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