Etiqueta corporativa: entenda o que é e seu impacto na carreira

Nesta edição do CBN Vida Profissional, o assunto é etiqueta corporativa. A comentarista Andréa Salsa traz recomendações para manter uma postura diplomática e educada no ambiente de trabalho. Ouça:
CBN Vida Profissional - 04/07/2022
Publicado em 04 de Julho de 2022 às 17:49
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