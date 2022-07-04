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Etiqueta corporativa: entenda o que é e seu impacto na carreira

As orientações são da consultora e professora Andréa Salsa

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 17:49

Publicado em 

04 jul 2022 às 17:49
O que vestir em uma entrevista de emprego
O que vestir em uma entrevista de emprego Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Vida Profissional, o assunto é etiqueta corporativa. A comentarista Andréa Salsa traz recomendações para manter uma postura diplomática e educada no ambiente de trabalho. Ouça:
CBN Vida Profissional - 04/07/2022

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