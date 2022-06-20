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CBN Vida Profissional

Ética e valores pessoais podem ser flexibilizados para alcançar metas no trabalho?

Ouça a análise de Andréa Salsa

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:12

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:12
Chefe, líder, patrão, trabalho
Trabalho Crédito: Pexels
Foi destaque neste domingo (29) no programa "Fantástico", da TV Globo, uma reportagem em que golpistas tentam confundir os clientes e "empurrar" produtos com preços superfaturados – num esquema de redes de postos de gasolina – e que, muitas vezes, são desnecessários e podem danificar o veículo. Dono impõe metas e pressiona funcionários por resultados. Metas e pressão por resultados: este é o tema do CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 20-06-22

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