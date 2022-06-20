Ética e valores pessoais podem ser flexibilizados para alcançar metas no trabalho?

Foi destaque neste domingo (29) no programa "Fantástico", da TV Globo, uma reportagem em que golpistas tentam confundir os clientes e "empurrar" produtos com preços superfaturados – num esquema de redes de postos de gasolina – e que, muitas vezes, são desnecessários e podem danificar o veículo. Dono impõe metas e pressiona funcionários por resultados. Metas e pressão por resultados: este é o tema do CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa. Ouça a conversa completa!