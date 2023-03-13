Estudo aponta que jornada de 4 dias de trabalho traz benefícios. Modelo é viável?

Um relatório, feito no Reino Unido, sobre os resultados do teste afirma que o regime de quatro dias de trabalho por semana traz "grandes benefícios", especialmente para o bem-estar dos funcionários. Os autores do relatório argumentam que o teste pode desencadear mudanças de atitudes e que em breve todos no país poderão vir a ter um dia de folga no meio da semana ou um fim de semana de três dias. Mas esse modelo de trabalho é realmente viável? Quem explica é Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!