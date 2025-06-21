Estagiário: jovens querem evoluir na profissão mas sem abrir mão de saúde mental

Pessoas estagiárias querem ter suas opiniões levadas em consideração, querem sentir que estão aprendendo e evoluindo, muitas vezes em sua primeira experiência no mercado de trabalho, e gostariam de ver as empresas verdadeiramente interessadas no bem-estar dos funcionários, pois saúde mental, equilíbrio e autonomia, para esses jovens, são tão importantes quanto a remuneração.

Esses são alguns dos destaques do Censo do Estagiário 2025, promovido pelo WallJobs a partir de entrevistas com mais de 2 mil pessoas estagiárias de diferentes regiões do país e que estão atuando em 125 empresas dos mais diversos segmentos do mercado. Nesta edição do CBN VIda Profissional, a comentarista Andrea Salsa faz uma análise destas informações.