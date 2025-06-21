Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

Estagiário: jovens querem evoluir na profissão mas sem abrir mão de saúde mental

Ouça a análise da comentarista Andrea Salsa

Publicado em 21 de Junho de 2025 às 11:48

Publicado em 

21 jun 2025 às 11:48
Estagiário, estágio
Estagiário, estágio Crédito: Pixabay
Pessoas estagiárias querem ter suas opiniões levadas em consideração, querem sentir que estão aprendendo e evoluindo, muitas vezes em sua primeira experiência no mercado de trabalho, e gostariam de ver as empresas verdadeiramente interessadas no bem-estar dos funcionários, pois saúde mental, equilíbrio e autonomia, para esses jovens, são tão importantes quanto a remuneração.
Esses são alguns dos destaques do Censo do Estagiário 2025, promovido pelo WallJobs a partir de entrevistas com mais de 2 mil pessoas estagiárias de diferentes regiões do país e que estão atuando em 125 empresas dos mais diversos segmentos do mercado. Nesta edição do CBN VIda Profissional, a comentarista Andrea Salsa faz uma análise destas informações. 
CBN VIDA PROFISSIONAL - 14.01s - 21-06-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados