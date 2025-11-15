Especialista dá dicas de como preparar um bom currículo

Na hora de procurar emprego, fazer um bom currículo é imprescindível para chamar a atenção de recrutadores. o. É por meio do currículo que o recrutador poderá avaliar as habilidades, experiências e qualificações do profissional, decidindo se ele é adequado para a vaga em questão. Além disso, um bom currículo deve ser claro, objetivo e bem estruturado, pois isso facilita a leitura e compreensão das informações. Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa dá dicas de como preparar um bom currículo. Ouça a conversa completa!