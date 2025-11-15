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CBN Vida Profissional

Especialista dá dicas de como preparar um bom currículo

Ouça as observações da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 15 de Novembro de 2025 às 11:45

Publicado em 

15 nov 2025 às 11:45
Um bom currículo é fundamental para quem deseja voltar ao mercado de trabalho (Imagem: Production Perig | Shutterstock)
Um bom currículo é fundamental para quem deseja voltar ao mercado de trabalho Crédito: Production Perig | Shutterstock
Na hora de procurar emprego, fazer um bom currículo é imprescindível para chamar a atenção de recrutadores. o. É por meio do currículo que o recrutador poderá avaliar as habilidades, experiências e qualificações do profissional, decidindo se ele é adequado para a vaga em questão. Além disso, um bom currículo deve ser claro, objetivo e bem estruturado, pois isso facilita a leitura e compreensão das informações. Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa dá dicas de como preparar um bom currículo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN VIDA PROFISSIONAL - 19.01s - 15-11-25.mp3

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