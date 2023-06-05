Empresas podem obrigar funcionários a fazer 'dancinhas' do TikTok? Especialista analisa!

A Justiça do Trabalho, por vezes, precisa analisar algumas situações inusitadas. Um exemplo recente envolve o pedido de indenização feito por uma funcionária, que foi forçada a gravar vídeos com dancinhas para o TikTok. O caso foi parar na Vara do Trabalho de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O juiz Fabrício Lima Silva considerou que o uso indevido da imagem da empregada e o conteúdo vexatórios dos vídeos causaram-lhe sofrimento, angústia e exposição indevida. A trabalhadora atuava em uma loja de móveis e, na ocasião, ainda estava grávida. Ela vai receber uma indenização de R$ 12 mil por direito de imagem. A defesa da loja afirmou que os vídeos foram postados na rede social particular do sócio-proprietário da empresa, sem finalidade comercial ou conexão com sua página de vendas. Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa fala sobre a relação entre empregador e colaboradores. Quais os limites e cuidados para empregados e empregadores?Ouça a conversa completa!