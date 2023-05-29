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Empresas podem determinar visual do colaborador? Especialistas discutem!

Numa "dobradinha" de comentaristas, Andréa Salsa e Tatiana Arruda falam sobre o assunto

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 18:01

Publicado em 

29 mai 2023 às 18:01
Roupas
Roupas Crédito: Pixabay
O empregador pode determinar o estilo de roupas que o colaborador usa no trabalho? Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Vida Profissional. Numa "dobradinha" das tardes do CBN Cotidiano, a comentarista Andréa Salsa recebe como convidada a consultora de Imagem e Estilo, Tati Arruda, comentarista do Cotidiano na Moda. A empresa pode exigir certo tipo de roupa? Até que ponto regras devem ser exigidas no ambiente corporativo? As empresas podem informar, por exemplo, sobre a necessidade de uniforme e orientar visual, mas não impor. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 29-05-23

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