Empresas podem determinar visual do colaborador? Especialistas discutem!

O empregador pode determinar o estilo de roupas que o colaborador usa no trabalho? Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Vida Profissional. Numa "dobradinha" das tardes do CBN Cotidiano, a comentarista Andréa Salsa recebe como convidada a consultora de Imagem e Estilo, Tati Arruda, comentarista do Cotidiano na Moda. A empresa pode exigir certo tipo de roupa? Até que ponto regras devem ser exigidas no ambiente corporativo? As empresas podem informar, por exemplo, sobre a necessidade de uniforme e orientar visual, mas não impor. Ouça a conversa completa!