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CBN Vida Profissional

Empresa tem responsabilidades em caso de afastamento por Covid-19; funcionário também!

As orientações são da consultora de pessoas e professora Andréa Salsa

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:24

Publicado em 

24 jan 2022 às 17:24
Empresa, escritório
Empresa, escritório Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa aborda o aumento significativo de profissionais afastados do trabalho por Covid-19 ou influenza, que tem gerado diversos impactos nas relações de trabalho, com risco de paralisação ou precariedade no atendimento de serviços, como saúde, educação, bares e restaurantes (serviço). "É preciso ampliar o olhar para perspectiva coletiva e de saúde pública. E o profissional ficar atento aos impactos na sua imagem, performance e empregabilidade. A saúde do trabalhador pode parar os negócios e a pandemia está provando isso. Qual a minha responsabilidade e a responsabilidade da empresa?", indaga a comentarista. Ouça:
CBN Vida Profissional - 24/01/2022

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