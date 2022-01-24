Empresa tem responsabilidades em caso de afastamento por Covid-19; funcionário também!

Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andréa Salsa aborda o aumento significativo de profissionais afastados do trabalho por Covid-19 ou influenza, que tem gerado diversos impactos nas relações de trabalho, com risco de paralisação ou precariedade no atendimento de serviços, como saúde, educação, bares e restaurantes (serviço). "É preciso ampliar o olhar para perspectiva coletiva e de saúde pública. E o profissional ficar atento aos impactos na sua imagem, performance e empregabilidade. A saúde do trabalhador pode parar os negócios e a pandemia está provando isso. Qual a minha responsabilidade e a responsabilidade da empresa?", indaga a comentarista. Ouça: