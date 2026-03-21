Em plena transformação: as megatendências que movimentam o mercado de trabalho!

Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz como destaque um levantamento que aponta as chamadas "megatendências" deste ano para o mercado de trabalho. Entre os destaques estão tendências como empresas future-ready (empresas preparadas para o futuro), o retorno do "deep content" (conteúdos com maior duração e profundidade voltam a ganhar relevância como antídoto à superficialidade e ao excesso de informação) e a "era da singularidade profissional", no qual cresce o interesse por pessoas com posicionamentos únicos e com características que são impossíveis de replicar. O assunto foi trazido pelo e-book da Consultoria Futuro S/A. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 16.31s - 21-03-26.mp3