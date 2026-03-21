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CBN Vida Profissional

Em plena transformação: as megatendências que movimentam o mercado de trabalho!

Ouça as observações da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 21 de Março de 2026 às 11:19

Publicado em 

21 mar 2026 às 11:19
É importante compreender como as tendências impactam o presente e moldam o futuro (Imagem: Peera_stockfoto | Shutterstock)
É importante compreender como as tendências impactam o presente e moldam o futuro Crédito: Peera_stockfoto | Shutterstock
Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz como destaque um levantamento que aponta as chamadas "megatendências" deste ano para o mercado de trabalho. Entre os destaques estão tendências como empresas future-ready (empresas preparadas para o futuro), o retorno do "deep content" (conteúdos com maior duração e profundidade voltam a ganhar relevância como antídoto à superficialidade e ao excesso de informação) e a "era da singularidade profissional", no qual cresce o interesse por pessoas com posicionamentos únicos e com características que são impossíveis de replicar. O assunto foi trazido pelo e-book da Consultoria Futuro S/A. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 16.31s - 21-03-26.mp3

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