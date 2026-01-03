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CBN Vida Profissional

Dizer ‘não’ no trabalho: como impor limites sem culpa e sem prejuízo profissional

Ouça as observações da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 03 de Janeiro de 2026 às 12:07

Publicado em 

03 jan 2026 às 12:07
Reunião de trabalho
Reunião de trabalho Crédito: Ground Picture/Shutterstock
Vivemos num tempo em que estar sempre disponível virou quase uma exigência no trabalho. Mensagens fora do horário, prazos cada vez mais apertados, demandas que não param de surgir — e a dificuldade de dizer “não”, principalmente quando o pedido vem do chefe. Mas será que impor limites significa falta de comprometimento? Ou estamos falando de maturidade profissional, autoconhecimento e saúde emocional? Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andrea Salsa fala sobre como estabelecer limites de forma saudável, sem conflitos e sem comprometer a carreira, e também sobre o papel das lideranças nesse processo. Ouça a conversa completa.
CBN Vida Profissional - 03-01-26.mp3

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