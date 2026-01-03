Dizer ‘não’ no trabalho: como impor limites sem culpa e sem prejuízo profissional

Vivemos num tempo em que estar sempre disponível virou quase uma exigência no trabalho. Mensagens fora do horário, prazos cada vez mais apertados, demandas que não param de surgir — e a dificuldade de dizer “não”, principalmente quando o pedido vem do chefe. Mas será que impor limites significa falta de comprometimento? Ou estamos falando de maturidade profissional, autoconhecimento e saúde emocional? Nesta edição do CBN Vida Profissional, Andrea Salsa fala sobre como estabelecer limites de forma saudável, sem conflitos e sem comprometer a carreira, e também sobre o papel das lideranças nesse processo. Ouça a conversa completa.