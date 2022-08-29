'Desistência silenciosa': o que é e como as empresas precisam lidar com isso

Há uma nova tendência e um movimento emergente no mundo corporativo conhecido como #QuietQuitting (ou “demissão/desistência silenciosa”, em português). Na verdade, ele discute limitar as tarefas profissionais apenas ao que está estritamente definido na descrição do seu trabalho. Ou seja, não assumir mais deveres e tarefas do que sua função atual estabelece e fazer o mínimo que puder para concluir o trabalho necessário, mas fazendo isso bem. Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!