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'Desistência silenciosa': o que é e como as empresas precisam lidar com isso

A análise é da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 17:59

Publicado em 

29 ago 2022 às 17:59
Demissão, demitido
Trabalho Crédito: wutzkoh/Canva Pro
Há uma nova tendência e um movimento emergente no mundo corporativo conhecido como #QuietQuitting (ou “demissão/desistência silenciosa”, em português). Na verdade, ele discute limitar as tarefas profissionais apenas ao que está estritamente definido na descrição do seu trabalho. Ou seja, não assumir mais deveres e tarefas do que sua função atual estabelece e fazer o mínimo que puder para concluir o trabalho necessário, mas fazendo isso bem. Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 29-08-22

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