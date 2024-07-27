De repente 50: como fica a minha carreira?

Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa fala da dificuldade de encontrar emprego enfrentada por alguns brasileiros que já possuem mais de 50 anos de idade. Uma pesquisa das empresas Robert Half e Labora mostrou que cerca de 70% das empresas brasileiras contrataram poucos funcionários que tenham mais de 50 anos. A recolocação no mercado de trabalho, para muitos, é dificultada pelo etarismo, preconceito contra a idade. Durante a conversa, a consultora de pessoas e gestão reflete como fica a carreira após atingir determinada idade. Ouça a conversa completa!