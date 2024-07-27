Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

De repente 50: como fica a minha carreira?

Recolocação no mercado de trabalho, para muitos, é dificultada pelo etarismo, pelo preconceito contra a idade

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 12:13

Publicado em 

27 jul 2024 às 12:13
Imagem Edicase Brasil
Para lidar com o etarismo, é importante ter em mente que idade não define a capacidade Crédito: fizkes | ShutterStock
Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa fala da dificuldade de encontrar emprego enfrentada por alguns brasileiros que já possuem mais de 50 anos de idade. Uma pesquisa das empresas Robert Half e Labora mostrou que cerca de 70% das empresas brasileiras contrataram poucos funcionários que tenham mais de 50 anos. A recolocação no mercado de trabalho, para muitos, é dificultada pelo etarismo, preconceito contra a idade. Durante a conversa, a consultora de pessoas e gestão reflete como fica a carreira após atingir determinada idade. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 27-07-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados